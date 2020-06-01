В Екатеринбурге холодная вода затопила Латвийскую

13:18 | 11.06.2020

Фото: «Областная газета»

В Екатеринбурге произошла коммунальная авария на улице Латвийской, сообщают очевидцы.



Холодная вода затопила улицу и парковки у многоквартирных домов. Прорыв в микрорайоне Компрессорный произошёл на крупном водоводе диаметром 1000 метров.



«На месте работает аварийная бригада, принимаются меры по отключению участка. При этом в домах отключений холодной воды проводить не планируется»,- рассказали в Водоканале.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»