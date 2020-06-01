В России коронавирусом больны полмиллиона людей

12:57 | 11.06.2020

Фото: АГН «Москва»

По данным на 11 июня, за последние сутки в России зарегистрировано 8 779 случаев COVID-19. Общее количество заразившихся коронавирусом в стране – 502 436. Заболевшие выявлены в 84 субъектах РФ, передаёт оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.





За последние сутки в России выписано из больниц по выздоровлению 8 367 человек. За весь период пандемии – 261 150 россиян.



За сутки зафиксировано 174 летальных случая. За весь период в России от коронавируса скончались 6 532 человека.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»