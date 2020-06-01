На Среднем Урале вылечились от COVID-19 ещё 148 человек

12:46 | 11.06.2020

Фото: istockphoto

В Свердловской области за сутки из больниц по выздоровлению выписались ещё 148 человек. Общее число вылечившихся в регионе достигло 3790.



Напомним, за сутки на Среднем Урале зарегистрировали 312 новых случаев коронавируса. Всего COVID-19 в регионе обнаружен у 8506 человек. В тяжёлом состоянии находятся 80 госпитализированных. Число пациентов в состоянии средней тяжести – 635. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»