Несанкционированная свалка в черте Екатеринбурга разрастается на глазах у райадминистрации

Руководству муниципального бюджетного учреждения «Октябрьское дорожно-эксплуатационное управление» Екатеринбурга вскоре придется объясняться перед природоохранной прокуратурой. Около здания ДЭУ, расположенного на Сибирском тракте, 28а (промзона рядом с развлекательным центром «Луна»), появилась нелегальная свалка бытовых отходов.Неизвестные на свалку свозят все подряд, включая мусор с уличных урн, в котором сразу несколько классов отходов. Учитывая экологические риски, при ликвидации свалки земельный участок необходимо будет рекультивировать с грунтозамещением, и кто возьмет на себя расходы, неизвестно.По некоторым данным, отходы свозят подрядные организации ДЭУ, но достоверно эту информацию подтвердить не удалось. В приемной директора ДЭУ Тимофея Феденева не отвечают на телефонные звонки.