В Екатеринбурге коронавирусом заболели ещё 190 человек

11:58 | 11.06.2020

Фото: primorsky.ru

За последние сутки в Екатеринбурге выявлены 190 пациентов с положительным результатом на COVID-19.



За сутки на Среднем Урале зарегистрировали 312 новых случаев коронавируса. Всего COVID-19 в регионе обнаружен у 8506 человек. В тяжёлом состоянии находятся 80 госпитализированных. Число пациентов в состоянии средней тяжести – 635. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»