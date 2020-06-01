На Урале на схиигумена Сергия подали в суд за распространение фейков

11:38 | 11.06.2020

Фото: скрин с выступления

В Свердловский облсуд поступило дело об административном правонарушении Николая Романова, более известного как схиигумен Сергий. Его обвиняют по ч. 9 ст.13.15 КоАП РФ («Распространение в СМИ, а также в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации...»).



Судебное заседание назначено на 16:00 23 июня. Дело об административном правонарушении находится в производстве мирового судьи судебного участка № 3 Верхней Пышмы Александры Белошейкиной.



Если вину Романова удастся доказать, ему грозит штраф от 30 до 100 тыс. рублей. Дело рассмотрит 23 июня мировой судья участка в Верхней Пышме.



Напомним, в апреле-мае 2020 года схиигумен Сергий выступил с проповедями, в которых отрицал коронавирус и утверждал, что под видом вакцинации власти готовят массовое чипирование людей. После этого в Екатеринбургской епархии решили отречься от одиозного схиигумена и запретили ему проповедовать и выступать. Несмотря на это, он продолжал «выходить в эфир» и записывать видеообращения.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»