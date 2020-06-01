Жителя Екатеринбурга обвиняют в убийстве знакомого и поджоге квартиры

11:22 | 11.06.2020

Фото: vsednr.ru

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовного делу в отношении екатеринбуржца, обвиняемого в убийстве своего знакомого и пытавшегося скрыть следы преступления путем поджога квартиры.



По версии следствия, в ночь с 22 на 23 февраля в квартире на улице Бережной обвиняемый и его знакомый распивали спиртные напитки и начали ссориться. В ходе конфликта обвиняемый повалил на пол другого мужчину, затем ножом нанес ему не менее 36 ранений в область шеи, пяти – в область груди, двух – в область правого предплечья. Также обвиняемый бил кулаком правой руки, с силой нанес не менее 13 ударов в область головы и пять ударов в область левой руки.



Потерпевший от множественных колото-резаных ран груди и шеи с повреждением легких скончался на месте происшествия.



Сразу после совершения убийства обвиняемый совершил умышленный поджог квартиры.



Уголовное дело направлено в Кировский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу. Санкция ч. 1 ст. 105 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок от 6 до 15 лет, санкция ч. 2 ст. 167 УК РФ предусматривает лишение свободы до 5 лет.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»