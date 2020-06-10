Свердловчане увидят сближение Луны, Марса и Нептуна

10:58 | 11.06.2020

Фото: виртуальный планетарий Стеллариум

Жители Свердловской области смогут увидеть сближение Луны, Марса и Нептуна – они выстроятся в одну линию по диагонали в ночь на 13 июня (около 02:30).



Луна расположится южнее планет, а Нептун пройдёт севернее Марса. Невооружённым глазом будут видны убывающая Луна и Марс. Нептун получится разглядеть только в бинокль или телескоп.



Как рассказал инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев в группе в соцсетях «Календарь астрономических событий на Урале», условия наблюдения довольно сложные: восход Луны и Марса произойдёт ближе к рассвету. И видны они будут низко над горизонтом в юго-восточной части неба ближе трём часам. 13 июня угловое расстояние между Луной и Марсом составит 3,8 градусов.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»