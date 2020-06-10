В РЭК Свердловской области сменится руководитель

10:47 | 11.06.2020

Гришанов получил «неуд» за работу от ФАС и покидает пост председателя региональной энергетической комиссии Свердловской области. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России запретила губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву продлевать контракт с действующим главой свердловской региональной энергетической комиссии (РЭК) Владимиром Гришановым.



В антимонопольном ведомстве считают, что в последние годы комиссия допускала систематические и грубые нарушения закона о госрегулировании тарифов, а Гришанов как руководитель, ненадлежащим образом исполняющий свои обязанности, несёт за это персональную ответственность. Именно в связи с этим ФАС отказалась согласовывать его кандидатуру для назначения на новый срок.



Стоит отметить, что такое решение принято ФАС впервые с 2015 года, когда служба получила право согласовывать руководителей региональных энергетических комиссий. До этого случая ФАС ни разу не отклоняла представленных ей кандидатов.



«Решение об отказе в согласовании кандидата на должность председателя Региональной энергетической комиссии Свердловской области является первым в практике ФАС России и принято руководителем службы в связи с неудовлетворительными результатами работы кандидата на посту председателя в предыдущие годы», — прокомментировала решение службы начальник управления регионального тарифного регулирования ФАС России Юлия Юдина.



Напомним, что Владимир Гришанов возглавлял орган тарифного регулирования Свердловской области с 2010 года, а до этого работал в центральном аппарате Федеральной службы по тарифам. В апреле 2020 года у него истек срочный служебный контракт, в связи с этим был отправлен запрос о согласовании его кандидатуры на новый срок в ФАС России.

© «Вечерние ведомости»