В Екатеринбург прибыли россияне из Дубая

10:42 | 11.06.2020

Фото: biletik.aero

Сегодня, 11 июня, в аэропорт Кольцово прибыл вывозной борт авиакомпании «Уральские авиалинии», который следовал по маршруту Дубаи-Казань-Екатеринбург. В столицу Урала доставили 61 россиянина.



Сотрудники Роспотребнадзора обследовали пассажиров. 16 человек, включая двоих детей, отправились на 14-дневную изоляцию в обсерватор.



Остальные пассажиры при содействии оперштабов других субъектов России отправились в свои регионы.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»