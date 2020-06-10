Жители Екатеринбурга с начала 2020 года купили более шести тысяч новых машин

10:12 | 11.06.2020

За четыре месяца 2020 года екатеринбуржцы купили более 6,2 тысячи новых машин. Этот показатель снизился на 0,3% по сравнению с аналогичным периодом (январь-апрель) прошлого года.



Однако, авторынок показывает минимальное снижение по сравнению с другими городами-миллионниками. Больше всего авторынок упал в столице России (на 17%), в Краснодаре и Ростове-на-Дону падение составило 16% и 15%, в Санкт-Петербурге – 13%, в Красноярске – 11%, в Уфе – 8%, в Перми – 7%, в Казани – 7%, в Самаре – 6%, в Волгограде – 4%, в Воронеже – 3%, в Новосибирске – 3%, в Нижнем Новгороде – 2% и в Челябинске – 1%.



Омск стал единственным из 16 таких российских городов, где рынок новых автомобилей, несмотря на общую тенденцию падения, продолжил рост. За четыре месяца омичи приобрели 2,2 тысячи машин. Это на 2% превышает показатель 2019 года.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»