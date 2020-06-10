В Екатеринбурге в ДТП пострадал несовершеннолетний

09:52 | 11.06.2020

Фото: отделение пропаганды ГИБДД г. Екатеринбурга

Накануне, 10 июня, в Екатеринбурге на улице Викулова, 38Б произошла авария с участием иномарки «Mazda 3» и мопеда. Есть пострадавший.



Предварительно сотрудниками полиции установлено, что водитель иномарки, двигаясь по улице Викулова со стороны Металлургов в сторону Крауля, при повороте налево на регулируемом перекрестке допустил столкновение с водителем мопеда «Vento Riva II RX», который двигался во встречном направлении прямо.



Сотрудники Госавтоинспекции установили, что мопедом «Vento Riva II RX» управлял 16-летний юноша в мотошлеме, имеющий стаж управления транспортными средствами восемь месяцев. Как пояснили родители мальчика, мопед ему купили около года назад на успешное окончание девятого класса. В результате ДТП несовершеннолетний получил трещину левой ноги со смещением и был госпитализирован в ДГКБ № 9.



Иномаркой управляла 47-летняя женщина со стажем вождения 12 лет.



Обстоятельства ДТП в настоящее время устанавливаются.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»