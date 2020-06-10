В Екатеринбурге произошёл пожар в складе на Краснодарской

09:36 | 11.06.2020

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Минувший ночью в Екатеринбурге произошёл пожар на складе на территории торгово-логистической компании (ул. Краснодарская). На место происшествия выезжали 58 спасателей на 17 единицах техники.



Задымление обнаружили работники. До прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 10 человек.



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, откачку дыма проводили с помощью автомобиля дымоудаления. Для поиска скрытого очага горения пожарные с помощью специнструмента разбирали обшивку здания, а также использовали тепловизор. Установлено, что горел утеплитель в холодильной установке под металлической обшивкой.



Причина пожара устанавливается. В результате возгорания никто не пострадал.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»