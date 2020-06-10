В Нижнем Тагиле изменится расписание движения нескольких трамваем

09:17 | 11.06.2020

Сегодня, 11 июня, в Нижнем Тагиле из-за сокращения рабочего дня в преддверии праздника на один час изменится расписание движения трамваев. Об этом сообщают на сайте МУП «Тагильский трамвай».



В этот день изменения коснутся 6, 11 и 17 маршрутов в интервале с 15:03 до 18:15.



Трамвай №11 отправится из пос. Северный на час раньше обычного – не в 16:35, а в 15:35.



Рейсы по маршруту №6 отправлением в 15:03 и 16:05 от УВЗ, а также в 15:32 – из пос. Северный отменяются. Вместо них назначены рейсы в 15:05 и 17:10 от УВЗ и в 17:40 — из пос. Северный.



По маршруту №17 будет отменён рейс в 17:15 от УВЗ. По маршруту №1 выйдут два дополнительных рейса от УВЗ до ул. Островского в 15:18 и 15:47.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»