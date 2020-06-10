Из Екатеринбурга в Крым начнут ездить поезда

09:08 | 11.06.2020

Из Екатеринбурге начнут ездить поезда в Симферополь. Продажи билетов по новым направлениям открывает оператор поездов в Крым «Гранд сервис экспресс» уже сегодня, 11 июня.



Первый поезд из Крыма отправится в Екатеринбург 26 июня (он поедет через Казань, Саранск, Пензу и Балашов). Из Екатеринбурга в Симферополь – 30 июня (он прибудет в Крым 3 июля, а затем будет курсировать один раз в неделю и следовать через Уфу, Самару, Саратов и Волгоград). Время в пути составит около трёх суток.



Стоимость билета станет известна после открытия продаж.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»