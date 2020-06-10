В Свердловской области прокуратура проверяет ферму из-за сообщения о ненадлежащем содержании животных

22:38 | 10.06.2020

Фото: avto.goodfon.ru

В Свердловской области прокуратура проверяет ферму «Бархатные рога» из-за сообщения о ненадлежащем содержании животных.



Как рассказали в пресс-службе прокуратуры, обращение поступило от местных жителей. Они заявили, что на ферме ненадлежащим образом содержат верблюда, медведей и других животных.



«В ходе надзорных мероприятий прокуратура с привлечением ветеринаров проверит соблюдение ветеринарного и санитарно-эпидемиологического законодательства при содержании животных, а также даст правовую оценку деятельности фермы «Бархатные рога», - отметили в прокуратуре.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»