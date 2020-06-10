Школы Свердловской области будут работать в усиленном режиме эпидбезопасности во время ЕГЭ и в «посткарантинное» время

21:23 | 10.06.2020

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Школы Свердловской области переходят на усиленный режим обеспечения эпидемиологической безопасности, который будет действовать сейчас и в «посткарантинное» время, об этом рассказали в департаменте информполитики региона.



Школы, а также детсады и оздоровительные лагеря будут оснащены дезинфекторами и средствами медицинского контроля. Кроме того, там внедрят правила социального дистанциирования и другие методы защиты от инфекций. В школах установят дозаторы с антисептиком, поточные тепловизоры и бактерицидные облучатели открытого типа.



«По этой технологии уже работает несколько государств, в том числе Китай, который благополучно преодолел эпидемию коронавируса. Но, тем не менее, как мы знаем, с этим все равно приходится жить до тех пор, пока нет вакцины. Это все то оборудование, которое мы будем ставить в образовательных учреждениях, и оно позволяет поставить определенный заслон от проникновения не только коронавирусной инфекций, но и других инфекций», – отметил заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.



Добавим, что из бюджета региона выделено порядка 300 млн рублей на оснащение школ, детсадов и загородных лагерей.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»