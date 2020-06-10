Врачей ГКБ №24, где проходят лечение больные COVID-19, отблагодарил шеф-повар армянского ресторана

Почетный консул Армении в Екатеринбурге Нарек Спартакян, переболевший в мае коронавирусной инфекцией, присоединился к поддержке врачей. Совместно со своими земляками, выходцами из Армении, в том числе с директором ресторана «Lamadjo» Арсеном Асликяном он организовал обед для сотрудников Центральной городской клинической больницы №24, где проходят лечение больные COVID-19. К слову, лечение в ГКБ №24 проходил и сам Нарек Спартакян.Сотрудники Почетного консульства Армении в Екатеринбурге и шеф-повар «Lamadjo» Рафаэль Арутюнян доставили 170 полноценных обедов для сотрудников больницы.Напомним, что в середине мая выходцы из Армении уже организовывали обед для сотрудников ГКБ №24. Тогда к акции присоединились фермер Нвер Овсепян и Вардан Мхитарян – владелец пекарни, где пекут лаваши.Также ранее Почетное консульство через волонтеров передавало подарки ко Дню Победы ветеранам Великой Отечественной войны и организовывало развоз продуктов нуждающимся в период ограничительных мер.