Новости дня
20:58 | 10.06.2020
Врачей ГКБ №24, где проходят лечение больные COVID-19, отблагодарил шеф-повар армянского ресторана
Сотрудники Почетного консульства Армении в Екатеринбурге и шеф-повар «Lamadjo» Рафаэль Арутюнян доставили 170 полноценных обедов для сотрудников больницы.
Напомним, что в середине мая выходцы из Армении уже организовывали обед для сотрудников ГКБ №24. Тогда к акции присоединились фермер Нвер Овсепян и Вардан Мхитарян – владелец пекарни, где пекут лаваши.
Также ранее Почетное консульство через волонтеров передавало подарки ко Дню Победы ветеранам Великой Отечественной войны и организовывало развоз продуктов нуждающимся в период ограничительных мер.
© «Вечерние ведомости»
10.06.2020
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