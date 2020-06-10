Ночь музыки в Екатеринбурге может пройти в День города

19:56 | 10.06.2020

Фото: overtime.life

Фестиваль Ночь музыки в уральской столице в этом году могут провести в День города, об этом рассказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в своем Instagram.



«Уральская ночь музыки с каждым годом собирает все больше людей. При этом решения о полной отмене этого знакового фестиваля не принималось, а обсуждение переноса даты его проведения все ещё идет. Могу сказать, что один из вариантов – проведение Ночи музыки в День города. Но, повторюсь, это лишь один из вариантов», - написал глава региона.



Об окончательном решении организаторы фестиваля сообщат, как только оно будет принято.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»