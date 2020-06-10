Губернатор Свердловской области рассказал о возможности открытия дополнительных дежурных групп в детсадах

19:33 | 10.06.2020

Фото: Instagram Евгения Куйвашева

Губернатор Евгений Куйвашева рассказал о возможности открытия дополнительных дежурных групп в детсадах Свердловской области. По словам главы региона, пока что садики не могут работать на полную мощность.



«Вы часто спрашиваете меня про открытие дополнительных дежурных групп в детских садах. Сделать это не так просто. Сейчас открыто 2634 группы в 738 детских садах для 25 323 детей. Они работают в 67 муниципалитетах. В том числе 37 дежурных групп открыто в 9 частных детских садах. Чтобы обеспечить безопасность детей и сотрудников садов, мы выделили из областного бюджета 245,9 млн рублей для закупки оборудования и средств дезинфекции. Например, мы купили больше 10 тыс. бактерицидных облучателей, 12,8 тыс. безозоновых бактерицидных ламп низкого давления, больше 16 тыс. настенных дозаторов с антисептическим средством и почти 6 тыс. бесконтактных термометров», - написал губернатор в своем Instagram.



Даже при соблюдении санитарных мер в детских садах выявляются случаи заражения коронавирусом, а распространиться в группе он может очень быстро.



Глава региона также отметил, что 15,5% всех заболевших в Свердловской области – дети до 18 лет.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»