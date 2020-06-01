Застройщикам в Екатеринбурге разрешили не согласовывать архитектуру зданий с мэрией

19:11 | 10.06.2020

Фото:66.RU

В Екатеринбурге девелоперам разрешили не согласовывать с мэрией архитектуру зданий. Недействительной норму эту норму признал второй апелляционный суд, об этом сообщает 66.RU, ссылаясь на решение суда.



Отметим, заявление изначально подавала в суд компания Prinzip. Норму в Правилах землепользования и застройки, по которой застройщикам было необходимо согласовывать архитектурный облик зданий с администрацией Свердловский облсуд отменил в начале года.



Пресс-служба городской мэрии заявила, что несмотря на решение суда, девелоперам придется продолжать согласовывать архитектурно-градостроительный облик.



Добавим, что в сентябре 2018 года мэрия расформировала архитектурно-градостроительный совет, после чего в 2019 году был создан новый.



Сейчас мэрия готовит новое положение об архитектурно-градостроительном совете, согласно которому, он будет состоять на две трети из профессиональных архитекторов.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»