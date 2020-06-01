Свердловские единороссы пригрозили масштабными проверками «Пивлавке»

19:02 | 10.06.2020

Лидер свердловских единороссов, депутат Заксобрания Виктор Шептий прокомментировал ситуацию с повторными нарушениями режима торговли алкоголем в сети «Пивлавка», на которую ранее внимание обратил координатор партпроекта «Народный контроль» Дмитрий Чукреев. Проведенные с полицейскими рейдами показали, что в заведениях идет круглосуточная торговля спиртным.



Несмотря на выявленные нарушения и внимание полиции, спустя несколько дней ночная торговля алкоголем в этих заведениях возобновлялась, сообщает пресс-служба регионального отделения «Единой России».



«То, что активисты партпроекта «Народный контроль» оказывают помощь в фиксации таких нарушений – это очень важно, - сообщил он. - Указ Губернатора принят для того, чтобы сохранить здоровье людей. В то же время, если кто-то не понимает этого, то мы готовы соответствующую информацию довести до компетентных органов».

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