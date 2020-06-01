В Свердловской области под медицинским наблюдением находятся 43,5 тысяч человек

18:44 | 10.06.2020

Фото: barometr.kg

Под наблюдением медиков в Свердловской области из-за COVID-19 находятся 43657 граждан, об этом рассказали в региональном Управлении Роспотребнадзора.



Напомним, что за последние судки врачи выявили 242 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в Свердловской области зарегистрировано 7910 случаев, при этом 3495 человек уже здоровы и выписаны из больниц.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»