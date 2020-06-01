Название нового административного района в Екатеринбурге одобрил региональный парламент

18:36 | 10.06.2020

Фото: Администрация города Екатеринбурга

Депутаты Заксобрания Свердловской области согласовали решение Гордумы, принятое по итогам опроса горожан о присвоении названия новому району Екатеринбурга.



Напомним, горожане решили назвать восьмой административный район Академическим.



Официально новое название будет присвоено району к 300-летию города, в 2023 году.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»