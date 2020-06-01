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17:44 | 10.06.2020

Фото: moscow.sm-news.ru

В Свердловской области похолодает к концу недели

В Свердловской области и Екатеринбурге к концу недели ожидаются дожди и грозы. В выходные температура на севере области опустится до +14 °С, в столице Урала до +17 °С, об этом сообщают синоптики уральского гидрометцентра.

Так, в четверг, 11 июня, в Свердловской области ночью +13...+18 °С, днем +26...+31 °С, на востоке до +33 °С. Переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременные дожди, грозы. В Екатеринбурге ночью +16...+18 °С, днем +27...+29 °С. Переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза.

В пятницу, 12 июня, в Свердловской области ночью +11...+16 °С, днем +21...+26 °С, на севере +14…+19 °С. Облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, грозы. В Екатеринбурге ночью +14...+16 °С, днем +24...+26 °С. Облачно с прояснениями, кратковременный дождь, гроза.

В субботу, 13 июня, в Свердловской области ночью +6...+11 °С, на севере до +3 °С, днем +13...+18 °С. Облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, грозы. В Екатеринбурге ночью +9...+11 °С, днем +16...+18 °С. Облачно с прояснениями, без осадков.

Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»

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