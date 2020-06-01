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17:18 | 10.06.2020
Фото: ural-meridian.ru
В Асбесте перед судом предстанет виновник ДТП, в котором пострадала несовершеннолетняя
Инцидент произошел днем 14 ноября 2019 года. Обвиняемый, будучи за рулем своего «ВАЗ 21074», подъезжал к нерегулируемому пешеходному переходу на проспекте Ленина в Асбесте, когда на дорогу вышла несовершеннолетняя девушка, рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. Обвиняемый не снизил скорость и не остановился перед пешеходным переходом, чтобы пропустить пешехода, не принял во внимание, что перед нерегулируемым пешеходным переходом остановились транспортные средства, не убедился, что перед указанными транспортными средствами нет пешеходов, продолжил движение, в результате чего совершил наезд на пострадавшую.
В результате ДТП 17-летняя девушка получила опасные для жизни повреждения, оцененные судебно-медицинским экспертом как причинившие тяжкий вред здоровью.
Уголовное дело направлено в Асбестовский городской суд для рассмотрения по существу. Правонарушителю грозит до двух лет лишения свободы. Помимо прочего, городская прокуратура готовит исковое заявление для возмещения убытков, понесенных территориальным фондом обязательного медицинского страхования, по оплате медицинской помощи оказанной несовершеннолетней вследствие причинения вреда здоровью.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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