В Свердловской области на коронавирус обследовались более 348 тысяч человек

17:02 | 10.06.2020

Фото: rv-ryazan.ru

По данным на 10 июня, за минувшие сутки в Свердловской области проведено 8575 исследований проб на коронавирус, забранных у людей, имеющих показания для тестирования. Медиками обследовано 8040 человек.



Общее количество проведенных в регионе исследований составляет 375121. Обследовано всего 348349 человек.



Напомним, в Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировали 284 новых случая коронавируса. Всего в регионе COVID-19 обнаружен у 8194 человек.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»