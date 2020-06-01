Для участия в параде Победы в Екатеринбург вернулись 64 суворовца

16:19 | 10.06.2020

Фото: ekaterinburg.bezformata.com

Для участия в параде Победы, запланированном на 24 июня, в учебное заведение вернулись 64 учащихся Екатеринбургского суворовского училища, передает пресс-служба ЦВО.



Суворовцы приехали из родительских домов, куда их отпустили после досрочного завершения учебного года, связанного с распространением коронавируса. Отмечается, что участие юношей в мероприятии добровольное, с согласия родителей и других законных представителей.



В училище суворовцы размещены с соблюдением всех санитарно-противоэпидемиологических мер, трижды в неделю учащиеся будут проходить тестирование на коронавирус.



Уже завтра, 11 июня, коробка барабанщиков начнет репетиции на территории учебного заведения.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»