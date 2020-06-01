В Екатеринбурге пропала без вести 22-летняя девушка

15:58 | 10.06.2020

Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»

Отряд «Лиза Алерт» объявил о начале поисков 22-летней Екатерины Голубевой. Девушка ушла из дома в Екатеринбурге 7 июня и не вернулась.



Приметы: рост 165 см, худощавого телосложения, русые волосы, осветленные, зеленые глаза.



Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, просим позвонить по номерам 8-800-700-54-52 или 112. Также вы можете сообщить имеющуюся информацию инфоргам поискового отряда Дарье +7-912-250-20-26 и Анастасии 8-982-45-789-64

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»