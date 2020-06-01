Власти Екатеринбурга выделили 2,5 млн рублей на очистку реки Исети

15:36 | 10.06.2020

Фото: kinoscenarist.ru

В Екатеринбурге проводится ежедневная очистка акватории реки Исети. Наведение порядка в прибрежной зоне продлится до наступления первых ноябрьских холодов, сообщает департамент информационной политики администрации Екатеринбурга.



В рамках регулярной уборки поверхности и берегов водной артерии от плавающего мусора рабочие используют специальные средства – моторные и вёсельные лодки, а также сачки и крюки. Экологи собирают мусор и валежник, распиливают старые поваленные ветки и вывозят отбросы на специализированные полигоны.



«Общая протяженность береговой линии, которую необходимо поддерживать в должном состоянии, превышает 25 километров. С начала сезона, стартовавшего в апреле, собрано более 16 тонн мусора», – рассказал директор подрядной организации Владимир Силин. Предприниматель отметил, что в очистке акватории задействовано две бригады рабочих.



При этом отмечается, что многие участки проходится убирать по нескольку раз: местные жители продолжают стабильно выбрасывать в реку мелкий мусор во время прогулок и отдыха. Помимо прочего, течение приносит различные бытовые отходы с поверхности городского пруда и с территории Исторического сквера.



«В этом году на очистку акватории городские власти выделили 2,5 миллиона рублей. Данная деятельность проводится в рамках муниципальной программы и является одной из приоритетных, поскольку направлена на сохранение окружающей среды», – добавила председатель Комитета по экологии горадминистрации Екатеринбурга Екатерина Мурзина.



Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»