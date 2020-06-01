В гаражном кооперативе в Верхнем Тагиле разгорелся пожар площадью 200 квадратных метров

15:12 | 10.06.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Сегодня утром в Верхнем Тагиле сгорели семь гаражей на площади 200 квадратных метров. Пожарным пришлось разобрать кровлю крайних горящих гаражей, чтобы не допустить дальнейшее распространение огня.



Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 06:55 по местному времени. На вызов выехали 15 спасателей на четырех спецмашинах. Из горящих гаражей были оперативно эвакуированы восемь газовых баллонов, несколько транспортных средств (автомобиль, мопед, мотоблок) и другое имущество граждан.



Все работы на месте происшествия завершились в 09:35 по местному времени. Причины возгорания выясняются, пострадавших нет.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»