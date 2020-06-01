Коэффициент распространения коронавируса в Свердловской области поднялся до 0,88 балла

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Свердловской области, по которому Роспотребнадзор принимает решение о продлении режима самоизоляции, держится на отметке 0,8 балла.Рассчитать коэффициент распространения инфекции (Rt) можно путем деления суммы числа больных, зарегистрированных в субъекте в течение последних четырех суток, на сумму числа больных, зарегистрированных за предыдущие четверо суток.Дата – количество заболевших: 7 июня –240; 8 июня – 249; 9 июня – 242; 10 июня – 284.Дата – количество заболевших: 3 июня – 357; 4 июня – 298; 5 июня – 251, 6 июня – 249.Напомним, в Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировали 284 новых случая коронавируса. Всего в регионе COVID-19 обнаружен у 8194 человек.