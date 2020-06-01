В Екатеринбурге утром горел частный жилой дом

14:03 | 10.06.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Сегодня утром в Екатеринбурге на площади 100 квадратных метров огонь повредил имущество и внутреннюю отделку частного жилого дома.



Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 08:06 по местному времени. На вызов выехали пять спецмашин и 21 спасатель, передает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.



Все работы на месте происшествия завершились в 10:23 по местному времени. Причины возгорания выясняются.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»