В Екатеринбурге без вести пропала пенсионерка

13:29 | 10.06.2020

Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Екатеринбурге разыскивают без вести пропавшую 74-летнюю Надежду Воробьёву. Вчера, 9 июня, пенсионерка ушла из дома, после чего её местонахождение неизвестно. Она нуждается в медицинской помощи, передаёт поисковый отряд «Лиза Алерт».



Приметы: рост 155 см, xудощавое телосложение, серые глаза, седые короткие волосы. Особые приметы: носит очки прямоугольной формы



Последний раз её видели в бежевом пальто с рисунком на рукаве, удлиненном сером кардигане, чёрных брюках, ботинках (один чёрный, другой – бежевый).



Если вы видели пропавшую женщину или знаете, где она может находиться – сообщите об этом инфоргу поиска Дарье по номеру телефона +7-912-250-20-26.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»