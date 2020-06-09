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13:29 | 10.06.2020

Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Екатеринбурге без вести пропала пенсионерка

В Екатеринбурге разыскивают без вести пропавшую 74-летнюю Надежду Воробьёву. Вчера, 9 июня, пенсионерка ушла из дома, после чего её местонахождение неизвестно. Она нуждается в медицинской помощи, передаёт поисковый отряд «Лиза Алерт».

Приметы: рост 155 см, xудощавое телосложение, серые глаза, седые короткие волосы. Особые приметы: носит очки прямоугольной формы

Последний раз её видели в бежевом пальто с рисунком на рукаве, удлиненном сером кардигане, чёрных брюках, ботинках (один чёрный, другой – бежевый).

Если вы видели пропавшую женщину или знаете, где она может находиться – сообщите об этом инфоргу поиска Дарье по номеру телефона +7-912-250-20-26.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»

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