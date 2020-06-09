Число заражённых COVID-19 в России превысило 490 тысяч

12:55 | 10.06.2020

Фото:ТАСС

В России за сутки зафиксировано 8404 новых случая коронавирусной инфекции. Всего с начала распространения COVID-19 заразились 493 657 человек.



За прошедшие сутки умерли 216 человек, у которых был подтвержден коронавирус. Всего с момента начала эпидемии в России умерли 6358 человек с COVID-19. Выздоровели 10 386 человек за сутки, всего – 252 783 человека.



За сутки проведены 290,6 тысячи тестов на коронавирус. Всего за время эпидемии сделано 13,5 миллиона лабораторных исследований.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»