Свердловские врачи вылечили от коронавируса свыше 3600 человек

12:48 | 10.06.2020

Фото: obyektiv.press

В Свердловской области за минувшие сутки из больниц по выздоровлению выписались 147 человек с ранее подтверждённым коронавирусом. С начала пандемии в регионе вылечились уже 3642 пациента.



Напомним, в регионе за сутки зарегистрировали 284 новых случая коронавируса. Всего COVID-19 на Среднем Урале обнаружен у 8194 человек. Зафиксировано два новых случая смерти больных COVID-19. Всего в регионе скончались 48 человек.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»