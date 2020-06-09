На Среднем Урале скончались ещё два человека с COVID-19

12:43 | 10.06.2020

Фото: mosreg.ru

По данным на 10 июня, в Свердловской области зарегистрировано два новых случая смерти больных COVID-19. С начала распространения коронавирусной инфекции в регионе скончались 48 человек.



Напомним, в регионе за сутки зарегистрировали 284 новых случая коронавируса. Всего COVID-19 на Среднем Урале обнаружен у 8194 человек. Выписано за сутки 147 человек, за всё время – 3642 пациента.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»