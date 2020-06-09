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12:27 | 10.06.2020
Фото: пресс-служба попреда Президента РФ в УрФО
Во время репетиций и проведения Парада на площади 1905 года в Екатеринбурге введут пропускной режим
На проспекте Ленина будет организована зона перемещения граждан по пропускам установленных образцов. На досмотрово-пропускных пунктах введут пропускной режим для недопущения проноса запрещённых предметов. Кроме того, будут развернуты медицинские посты для барьерного контроля.
В центре города установят пешеходные зоны, места для транспорта и зону запрещения движения пешеходов.
«Для обеспечения безопасности, исключения контактов с местным населением и между военнослужащими разных парадных расчётов при проведении тренировок и военного парада на площади 1905 года создаются три зоны, в которых спланировано совместное несение службы патрулей военной полиции и МВД»,- приводит слова заместителя командующего Центрального военного округа генерал-лейтенанта Евгения Поплавского ТАСС.
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
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