Жителя Берёзовского обвиняют в невыплате 28 млн рублей зарплаты сотрудникам

12:04 | 10.06.2020

Фото: krasnoyarsk.sm-news.ru

В Берёзовском перед судом предстанет 36-летний местный житель, которого обвиняют в невыплате 341 сотруднику организации заработной платы. Общая сумма задолженности перед работниками составила свыше 29 миллионов рублей.



По версии следствия, обвиняемый учредил и возглавлял в качестве генерального директора ООО «Инновационные машины». Сама организация была зарегистрирована на территории Ленинского района Екатеринбурга, однако управленческий штат располагался в Берёзовском, а производственные площадки – в посёлке Буланаш Свердловской области и в Сызрани Самарской области.



Заработную плату обвиняемый не выплачивал в период с ноября 2017 года по февраль 2018 года. При этом, через расчетные счета ООО «Инновационные машины» прошли денежные средства в сумме свыше 68 миллионов рублей, которые были израсходованы на иные цели.



В обеспечение гражданских исков потерпевших в ходе предварительного следствия был наложен арест на пять автомобилей, а также на незавершённые изделия, произведенные ООО «Инновационные машины», на общую сумму более 9 миллионов рублей.



Уголовное дело направлено мировому судье судебного участка № 1 Березовского судебного района для рассмотрения по существу.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок три года.





Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»