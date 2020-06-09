В Екатеринбурге для голосования по поправкам в Конституцию задействуют 555 участков

11:47 | 10.06.2020

Фото: eanews.ru

В Екатеринбурге задействуют 555 постоянных избирательных участков, а также ряд временных для голосования по поправкам в Конституцию РФ.



Как сообщил мэр города Александр Высокинский в телепрограмме «Прямая линия» на телеканале «Студия 41», муниципалитет качественно подготовит все участки. Это касается как технической, так и санитарно-эпидемиологической частей.



На участках должны быть отдельные входы и выходы для входящих избирателей и проголосовавших, бесконтактная термометрия, наличие одноразовых перчаток, дезинфицирующие растворы для обработки рук, вентиляция помещений.



Также во время голосования необходимо соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

Профильные подразделения решают вопрос о переносе помещений для голосования из медицинских учреждений. Оценку готовности к работе участков будет давать Роспотребнадзор.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»