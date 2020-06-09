В Екатеринбурге пройдёт «ART-ПИКНИК»

11:27 | 10.06.2020

Фото: Управлением культуры Администрации города Екатеринбурга

12 июня в Екатеринбурге пройдёт ежегодный фестиваль досуга и развлечений «ART-ПИКНИК». Жители и гости города посетят познавательные онлайн-площадки (несколько локаций с мастер-классами, выставками, полезными тренингами, виртуальными играми и путешествием в прошлое).



Гостей ждут «АRТ-ГРЯДКА», «Театральный островок», «IQ-арена», «АRТ-ПЛЕНЭР+», «ИГРА+», «АRТ-ИЗБА», «МАСТЕРОК», «МУЗОБОЙН» и другое. Звуковое сопровождение организуют диджеи Deep House, Deep Techno, House, Progressive House DJ, Tropical House.



В прямом эфире состоятся встречи с представителями Управления культуры Администрации города, заслуженным артистом России Валерием Топорковым, директором Музея истории Екатеринбурга Сергеем Каменским, заслуженным деятелем искусств России и лауреатом театральной премии «Золотая маска» Александром Пантыкиным, художественным руководителем коллектива «Другой оркестр» Александром Жемчужниковым и казачьим атаманом Евгением Бунтовым.



Также можно будет поучаствовать в конкурсе – до 16 часов 12 июня необходимо подписаться на аккаунт фестиваля в инстаграме, открыть камеру историй и видео с тестом-маской «артпикник», «поймать» логотип мероприятия, снять фото или видео, опубликовать историю и отметить аккаунт @artpiknikekb. Самые активные участники получат стильные brand boxes.



«ART-ПИКНИК» проходит в рамках XI городского форума культурно-досуговых учреждений «Екатеринбург – территория творчества».

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»