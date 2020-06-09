Бил лежащего пенсионера: в Екатеринбурге задержали подозреваемого в грабеже

11:04 | 10.06.2020

Фото: Отделение по связям со СМИ УМВД России по г. Екатеринбургу

Сотрудники патрульно-постовой службы по приметам задержали подозреваемого в грабеже злоумышленника, который напал на 68-летнего мужчину.



Накануне в дежурную часть отдела полиции №12 УМВД России по Екатеринбургу от продавца магазина на улице Титова, 44/А поступило сообщение о нападении двоих неизвестных на пожилого мужчину. Один из злоумышленников нанёс пенсионеру телесные повреждения и выхватил у него сумку. По приезде наряда полиции пострадавшего на месте не оказалось.



Полицейские, изучив съёмки с камер видеонаблюдения, приступили к патрулированию улиц Чкаловского района.



Сотрудники патрульно-постовой службы полиции во дворах домов на улице Титова, 1 заметили похожего по приметам мужчину. Им оказался местный житель 1987 года рождения, работающий мойщиком автомашин. Он сознался в содеянном. Ранее задержанный дважды привлекался к уголовной ответственности за кражу и разбойное нападение.



Полицейские также установили личность пострадавшего мужчины 1952 года рождения.



В отношении задержанного следственным подразделением полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 УК Российской Федерации (грабеж). Теперь ему грозит лишения свободы на срок до 7 лет. На время следствия подозреваемый будет находиться под стражей.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»