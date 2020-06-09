17-летний парень без прав сбил ребёнка в Екатеринбурге

10:44 | 10.06.2020

Фото: ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге на стадионе на улице Куйбышева 17-летний водитель Lada-21120 сбил пятилетнего мальчика. ДТП произошло накануне в 21:35.



Предварительно сотрудниками полиции установлено, что водитель, двигаясь на корте, наехал на ребенка, после чего скрылся с места ДТП. В результате мальчик с травмами различной степени тяжести был госпитализирован в ДГКБ № 9.



В ходе опроса водитель пояснил, что попросил друга научить его ездить на автомашине, но только в безопасном месте, на территории корта. Когда он заезжал на территорию, увидел ребенка, катающегося на самокате. Мальчик, увидев автомобиль, резко поменял направление движения и поехал в сторону транспортного средства, водитель сразу же применил торможение, но наезда избежать не удалось.



17-летнего молодого человека привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ (за езду без прав), также решается вопрос о штрафе за оставление места ДТП.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»