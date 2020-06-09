Несколько перекрёстков Нижнего Тагила станут безопаснее

10:28 | 10.06.2020

Фото: mosoah.com

Сегодня в Нижнем Тагиле станут безопаснее шесть перекрёстков. Это необходимо в целях снижения количества ДТП с участием пешеходов.



Согласно плану, на выбранных участках будут реализованы мероприятия по разделению транспортных и пешеходных потоков в одной фазе светофорного цикла.



Печь идёт о перекрёстках: Газетная – Красноармейская, Газетная – Первомайская, Газетная – Пархоменко, Газетная – Мира, Карла Маркса – Октябрьской революции, Строителей – Октябрьской революции.



«На данных перекрёстках теперь пешеходы переходят дорогу, а все транспортные средства стоят и пропускают их»,– сообщили в пресс-службе МВД России «Нижнетагильское».

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»