Уральский боец Пётр Ян проведёт бой с бразильцем Жозе Алдо

09:46 | 10.06.2020

Фото: пресс-служба «Архангела Михаила»

Уральский боец Пётр Ян 11 июля проведёт титульный бой в наилегчайшем весе с бразильцем Жозе Алдо. Поединок возглавит турнир UFC251 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.



«Нельзя сказать, что переговоры шли как-то сложно или долго. Учитывая, что Петра объявили первым претендентом на вакантный титул, с нашей стороны требовалось только согласие. Понятное дело, что мы уже не выбирали, с кем драться, мы готовы были драться с любым. Выбор пал на Алдо. Я думаю, что это связано с тем, что он должен был драться с Сехудо, и с его популярностью. Многие поспорят, заслуживает он такой шанс или нет, но все-таки Алдо очень опытный и опасный боец. И не забываем, что он спустился из категории выше и преимущества в габаритах и длине рук на его стороне. В любом случае мы не считаем, что бой будет легким, но уверены, что Пётр станет чемпионом»,- сообщил менеджер бойца Саят Абдрахманов.



Сейчас Пётр Ян тренируется на сборах в Таиланде. Во время карантина он тренировался дома, но две недели назад залы в стране снова открыли, и российский боец приступил к полноценным тренировкам.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»