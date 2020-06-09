Три миллиона рублей в Екатеринбурге потратят на очистку города от граффити

09:37 | 10.06.2020

Фото: Максим Лоскутов

В Екатеринбурге выделено более трёх миллионов рублей на очистку от граффити подземных пешеходных переходов и поликарбоната на объектах благоустройства. Соответствующий документ опубликован на сайте госзакупок. Подрядчика должны выбрать 19 июня.



Отмечается, что очистка 530 кв.м. настенной плитки в подземных переходах обойдётся в 807 тысяч рублей. Очистка 587 кв.м. поликабоната – в 2 млн 193 тысячи рублей.



Исполнитель должен выполнить все работы с 1 июля до 10 августа. Необходимо установить ограждения, плакаты для информирования горожан, а также назначить дежурного, осуществляющего безопасный проход граждан. По согласованию с ГИБДД могут быть выставлены дорожные знаки.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»