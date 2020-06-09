Из горящего дома в Екатеринбурге ночью эвакуировали нескольких жильцов

09:18 | 10.06.2020

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Минувшей ночью в Екатеринбурге загорелся частный дом на двух хозяев на улице Походной. Из здания ещё до прибытия спасателей эвакуировались шесть человек.



Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 3:56. На место происшествия выезжали 28 человек личного состава на семи единицах техники.



В 5:15 было ликвидировано открытое горение, в 6:48 завершились проливка и разбор сгоревших конструкций. Установлено, что на площади 100 кв.м. огонь повредил кровлю, перегородки, перекрытие и домашнее имущество частного жилого дома.



Информации о пострадавших нет. Причины произошедшего устанавливаются.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»