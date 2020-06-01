Житель Североуральска украл детскую коляску, чтобы возить в ней металлолом

19:59 | 9.06.2020

Фото: kpravda.ru

Полиция возбудила уголовное дело в отношении свердловчанина, похитившего детскую коляску из подъезда дома, чтобы возить в ней металлолом, об этом рассказали в ОМВД России по г. Североуральску.



Как рассказали в полиции, мужчина решился на кражу после того, как выпил спиртного у своей знакомой. Гость пошел домой и увидел в подъезде детскую коляску и решил её похитить. Позже он рассказал, что решил использовать коляску для перевоза металлолома, чтобы сдавать его в пункты приема.



О пропаже коляски в полицию заявила молодая семья. Ущерб полицейские оценили в 7 тысяч рублей.



Подозреваемым оказался 42-летний мужчина, ранее судимый за кражу и причинение тяжкого вреда здоровью.



Согласно части 1 статьи 158 УК РФ, теперь подозреваемому грозит лишение свободы на срок до 2 лет.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»