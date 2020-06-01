В Верхней Пышме свердловчанина приговорили к 4 месяцам лишения свободы за управление автомобилем в нетрезвом виде

19:24 | 9.06.2020

Фото: autozam.ru

В Верхней Пышме вынесли приговор Степану Филатову, управлявшему автомобилем в нетрезвом состоянии, об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.



Уточняется, что ранее мужчину уже ловили за совершением такого нарушения. Тогда ему назначили наказание в виде обязательных работ и лишение управления транспортными средствами на 3 года. При этом на момент совершения очередного преступления, наказание отбыто не было.



В нетрезвом виде за рулем автомобиля «Тойота Королла» Филатова поймали 17 февраля. Пройти освидетельствование на состояние опьянения он отказался, свою вину не признал.



В итоге суд назначил мужчине 4 месяца лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на 3 года.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»