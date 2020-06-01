Полицейские нашли пропавшую в Екатеринбурге 16-летнюю девушку

19:02 | 9.06.2020

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по г. Екатеринбургу

Сотрудники полиции нашли пропавшую 16-летнюю девушку, об этом рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по г. Екатеринбургу.



Подростка нашли возле одного из магазинов на улице Технической. Инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних установили, что девушка гуляла по улицам города в течение шести дней. С родителями девушки провели профилактическую беседу.



Маму подростка привлекли к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ за несвоевременное сообщение в МВД о розыске.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»